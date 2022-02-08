Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?

"Европейские страны, в том числе Франция считают, что Крым является частью Украины, а мы считаем, что это часть России. И, если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия - противник, и б) возможно возвращения Крыма военным путем, представьте ситуацию, что Украина - член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот господин Байден недавно сказал, что пятая статья - это абсолютный императив", - описал ситуацию Путин. Президент в очередной раз поинтересовался, что в таком случае делать России - воевать с НАТО?