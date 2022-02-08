Путин оценил свою встречу с Макроном

Российский президент Владимир Путин рассказал, что встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, пишет РИА Новости.

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Путин оценил беседу с коллегой и высказал свое мнение, что она была содержательной и полезной.

«Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными», — подчеркнул глава государства. Он назвал символичной дату встречи — ровно 30 лет назад был подписан основополагающий договор между двумя странами.

Перед мероприятием в понедельник, 7 февраля, глава Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. При этом он подчеркнул, что «не верит в спонтанные чудеса».