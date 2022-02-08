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1 час назад

Путин и Макрон закончили переговоры спустя пять часов

ТК «Звезда»

Переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном завершились. Лидеры беседовали больше пяти часов.

Пять часов на переговоры: Путин и Макрон завершили беседу
Фото: Пресс-служба президента России, РИА НовостиПресс-служба президента России, РИА Новости

«Переговоры закончились», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Он добавил, что Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции по итогам встречи.

Разговор двух лидеров начался в 18.33 по московскому времени в Овальном зале Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Президент также заявил, что Россия и Франция имеют общую озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Париж за участие в решении данной проблемы.

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