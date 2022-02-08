Пять часов на переговоры: Путин и Макрон завершили беседу

Он добавил, что Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции по итогам встречи.

Разговор двух лидеров начался в 18.33 по московскому времени в Овальном зале Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Президент также заявил, что Россия и Франция имеют общую озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Париж за участие в решении данной проблемы.