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1 час назад

В России свидетельства о смерти переведут в цифровой формат

News.ruиещё 10

В России 1 марта начнут выдавать свидетельства о смерти в цифровом формате. Минздравом будет вестись единый федеральный реестр таких документов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета».

Свидетельства о смерти станут электронными
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно постановлению, формирование электронного свидетельства о смерти будет обязательным, а не по желанию граждан. Сначала сведения будут вноситься медицинскими организациями в информсистему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Самим родственникам умершего этот документ никуда предоставлять будет не нужно. Доступ к цифровым свидетельствам граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг.

В Минздраве отметили, что переход на новый формат свидетельств о смерти изменит качество статистической информации. Медикам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. В результате всегда можно будет посмотреть, что привело к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что перейти на электронные паспорта, выдача которых начнётся на регулярной основе с 2023 года, готовы только 14% россиян. Ещё 38% считают, что наряду с цифровым документом следует сохранить и бумажный, а 37% уверены, что паспорт должен оставаться только бумажным.

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