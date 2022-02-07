Стало известно о возможном визите Путина в Турцию

«Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», - сказал Калын.