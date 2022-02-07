Стало известно о возможном визите Путина в Турцию

В ближайшие дни может стать известна дата визита в Турцию президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
«Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», - сказал Калын.
Ранее он сообщал, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны отмечал, что сроки возможной поездки Путина в Турцию в настоящее время не определены.