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32 минуты назад

«Дорогой Эммануэль»: Путин и Макрон обратились друг к другу на «ты»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в начале встречи в Кремле обращались к друг другу на «ты», передает РИА «Новости».

Владимир Путин в ходе приветствия назвал французского коллегу «дорогим Эммануэлем». Он отметил, что за два года, прошедшие с их последней личной встречи, накопилось много проблем и вопросов, которые необходимо решать «в прямом формате». При этом Путин подчеркнул, что контакты с Макроном за это время не прерывались.

Макрон назвал главную цель своего визита в Москву

Французский лидер также обратился к Владимиру Путину на «ты» и по имени. Он поблагодарил президента России за прием и выделенное на встречу время.

Главной темой переговоров Макрона и Путина станет ситуация вокруг Украины. По словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения обстановки. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности. Перед визитом в Москву Эммануэль Макрон заявлял, что испытывает «умеренный оптимизм» и «трезво оценивает ситуацию», а также признавал, что не верит в «спонтанные чудеса».

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