Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в начале встречи в Кремле обращались к друг другу на «ты», передает РИА «Новости».

Владимир Путин в ходе приветствия назвал французского коллегу «дорогим Эммануэлем». Он отметил, что за два года, прошедшие с их последней личной встречи, накопилось много проблем и вопросов, которые необходимо решать «в прямом формате». При этом Путин подчеркнул, что контакты с Макроном за это время не прерывались.

Французский лидер также обратился к Владимиру Путину на «ты» и по имени. Он поблагодарил президента России за прием и выделенное на встречу время.