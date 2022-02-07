"Катастрофа": В РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошедшей неделе провел серию совещаний, посвященных готовности отдельных секторов экономики к возможному введению антироссийских санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины, пишет The Bell.

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Как сообщили три источника, близкие к правительству, совещания проводились по итогам стресс-тестов крупных российских компаний и системно-значимых банков. С отчетами уже выступили «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД».

В сценарий стресс-тестов («учений») входило предполагаемое отключение от SWIFT, а также запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Стресс-тесты проводили все системно-значимые банки.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сказал один из источников.

Второй уточнил, что в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у отечественных банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга».

Источник в одном из крупных госбанков сообщил, что в части инфраструктуры банковский сектор смотрит исключительно на китайских подрядчиков.

«На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», — сказал он.