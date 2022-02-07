В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
22 минуты назад

В Кремле начались переговоры Путина и Макрона

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали переговоры в Кремле, сообщает пресс-служба российского лидера.

В Кремле начались переговоры Путина и Макрона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ожидается, что лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

В Кремле ранее рассказали, что французский лидер намерен поделиться с российским коллегой определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной.

Ранее газета Politico писала, что президент Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению авторов газеты, таким образом Макрон получит статус европейского лидера, который «предотвратил нападение на Украину» и вернул Европе дипломатическую силу на международной арене.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители