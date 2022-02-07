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1 час назад

Путин: у РФ и Франции есть общая озабоченность ситуацией в сфере безопасности в Европе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

Путин: у РФ и Франции есть общая озабоченность ситуацией в сфере безопасности в Европе
Фото: ТАССТАСС

"Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю - у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе", - сказал глава российского государства на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Участие Франции

Президент России поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за активное участие Парижа в решении вопросов европейской безопасности.

"Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению (сфера безопасности в Европе - прим. ТАСС)", - обратился глава российского государства к французскому лидеру. Путин отметил, что "это было с самого начала новейших отношений [двух стран]".

Личные усилия Макрона

Путин заявил о значительных личных усилиях французского коллеги Эмманюэля Макрона по разрешению украинского кризиса и переговорам по безопасности в Европе.

"Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решению вопросов, которые тесно связаны с первой частью - с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - сказал глава российского государства.

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