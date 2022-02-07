Захарова сравнила США, Киев и Лондон с Трусом, Балбесом и Бывалым

«Помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница»? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», - сказала Захарова.