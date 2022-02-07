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1 час назад

Захарова сравнила США, Киев и Лондон с Трусом, Балбесом и Бывалым

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия властей Украины, Лондона и США со сценой из «Кавказской пленницы», в которой Трус, Балбес и Бывалый пытаются преградить дорогу главным героям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».

Захарова сравнила США, Киев и Лондон с Трусом, Балбесом и Бывалым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница»? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», - сказала Захарова.

В сцене, о которой идет речь, Трус оказывается посередине и пытается сбежать с дороги, а Бывалый и Балбес не дают ему вырваться.

Ранее Захарова раскритиковала главу МИД Британии Лиз Трасс, заявившую, что страны Балтии расположены в Черноморском регионе.

Трасс сказала, что британское правительство «оказывает дополнительную поддержку своим балтийским союзникам через Черное море». Захарова позже отметила, что «лучший способ оказать дополнительную поддержку балтийским союзникам - через Балтийское море».

«Страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал?» - сказала Захарова.

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