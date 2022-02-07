Раскрыта цель встречи Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает добиться «мирного соглашения» по украинскому кризису. Об этом пишет газета Politico.

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В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы».

В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

Сегодня президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры, одной из тем которых станет ситуация вокруг Украины.

При этом Politico отмечает, что французский лидер в преддверии президентских выборов во Франции рассчитывает достичь «стратегической автономии» Европы, напомнив, что та может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.

«Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения», - подчеркивает издание.

Макрон также перед своим визитом высказал в интервью Journal du Dimanche уверенность в том, что западным странам стоит лучше понимать «современные травмы великого российского народа и великой нации».