Посольство РФ выразило протест Японии из-за действий радикалов

Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства, сообщили в посольстве России в Японии.

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«Около полудня (в воскресенье, 6 февраля – прим. ВЗГЛЯД) группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции. В результате в течение определенного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы», – передает сообщение посольства ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что «в связи с вышеизложенным посольством МИДу Японии был заявлен решительный протест».