В Кремле оценили желание Лукашенко стать полковником армии РФ

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отметил, что президент Владимир Путин не смог бы присвоить звание полковника российской армии руководителю соседнего государства. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

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Ранее белорусский лидер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что сейчас является подполковником по званию и президент России «обещал ему полковника присвоить», однако так и не сделал этого.

Дмитрий Песков оценил это высказывание как «фигуру речи».

«Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», - пояснил он.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что не располагает информацией о создании объединенного командования в Союзном государстве.

«Никогда об этом не слышал. Но еще раз повторяю: скорее это была фигура речи», - заметил Песков.

В сентябре 2021-го президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.