В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
56 минут назад

В Кремле оценили желание Лукашенко стать полковником армии РФ

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отметил, что президент Владимир Путин не смог бы присвоить звание полковника российской армии руководителю соседнего государства. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

В Кремле оценили желание Лукашенко стать полковником армии РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее белорусский лидер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что сейчас является подполковником по званию и президент России «обещал ему полковника присвоить», однако так и не сделал этого.

Дмитрий Песков оценил это высказывание как «фигуру речи».

«Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», - пояснил он.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что не располагает информацией о создании объединенного командования в Союзном государстве.

«Никогда об этом не слышал. Но еще раз повторяю: скорее это была фигура речи», - заметил Песков.

В сентябре 2021-го президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

При этом Лукашенко заявил, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи. Он также призвал Запад «не связываться» с союзом России и Белоруссии.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители