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18 минут назад

Кремль не ждет разрядки обстановки в Европе после встречи Путина и Макрона

Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоятся в понедельник. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал предстоящую встречу Путина и Макрона
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, допускает ли Кремль, что переговоры Путина и Макрона будут переломными и рассеют опасения Запада касательно обстановки на Украине.

"Мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным", - подчеркнул Песков. "Давайте дождемся итогов сегодняшней встречи и послушаем, как их оценят президенты в ходе пресс-конференции", - предложил при этом представитель Кремля.

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