Кремль прокомментировал предстоящую встречу Путина и Макрона

"Мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным", - подчеркнул Песков. "Давайте дождемся итогов сегодняшней встречи и послушаем, как их оценят президенты в ходе пресс-конференции", - предложил при этом представитель Кремля.