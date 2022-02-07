Захарова объяснила выгоду Запада от «российской агрессии»

Запад развивает тему с «российской агрессией против Украины» ради своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», – написала она.
По мнению Захаровой, западные страны таким образом пытаются отвлечь внимание от собственных политических кризисов, а также восстановить имидж после «афганского провала» и «слить миллиарды на вооружение».
Кроме того, она подчеркнула, что и Евросоюз не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.
«Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом», – добавила представитель МИД.
Захарова напомнила, что «в есовский клуб» Украину так и не взяли, и нескоро возьмут.
«Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом перестал называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.