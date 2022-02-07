В Совфеде назвали неизбежным союз РФ, Украины и Белоруссии

Будущее Украины в качестве «нормального, цивилизованного государства, с сохранением истории, традиций и достижений в составе Российской империи и СССР» неизбежно приведёт страну к союзу с РФ и Белоруссией, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он прокомментировал фразу лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина через 15 лет присоединиться к единому экономическому и оборонному пространству РФ и РБ. Политик накануне дал интервью телеведущему Владимиру Соловьёву.

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Сроки не готов обсуждать. Что касается будущего Украины, как нормального, цивилизованного государства, с сохранением своей истории и достижений в составе Российской Империи, СССР и за столетия формирования Российского государства — то Украина неизбежно будет с РФ и Белоруссией. В своё время — в 90-х, 2000-х годах — нам задавали вопросы, когда Крым воссоединится с РФ. Мы всегда говорили, что Крым неизбежно будет с РФ, но не знали сроков, а произошло это очень быстро, — подчеркнул сенатор.

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Цеков также не исключил «очень быстрые перемены на Украине после хаоса не только последних восьми лет», но и с первых дней независимости Киева.

Другого пути нет [для Украины]. Другой путь — в никуда, — подытожил собеседник.

Накануне Лукашенко в беседе с Соловьёвым для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Президент Белоруссии подчеркнул, что война возможна в двух случаях. Если против Минска будет совершена агрессия, на территорию РБ прибудут сотни тысяч российских военных. Он добавил, что в случае нападения на союзника — РФ — Белоруссия будет действовать в рамках союзных договорённостей.