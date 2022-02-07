В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», - сказал дипломат.