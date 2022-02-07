Посол ЦАР раскрыл секретный подарок для Шойгу

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Пунагаза ранее рассказал, что передал портрет, выполненный из крыльев бабочек, президенту Владимиру Путину, когда впервые приехал в Москву в ранге посла.

«По секрету вам скажу, что я приготовил [такие портреты] для Путина и для Шойгу, министра обороны», - заявил дипломат.

Он добавил, что приготовил для российского президента второй портрет, так как пока не получил ответной реакции на первый.

Пунагаза рассказал, что для создания подобных портретов могут потребоваться тысячи бабочек.

«Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать», - рассказал посол.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета потребовала от экс-премьера Биньямина Нетаньяху вернуть 31 ценный подарок, в том числе презент от Путина.

Среди подарков, которые потребовали от Нетаньяху, - отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями раввина Раши, который ему подарил Путин; фарфоровая ваза с сервизом чайных чашек от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель; две позолоченные статуи орла от бывшего президента США Барака Обамы.