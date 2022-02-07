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52 минуты назад

Захарова сказала, зачем Западу нужна «российская агрессия»

Страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины» для своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сказала, зачем Западу нужна «российская агрессия»
Фото: ТАССТАСС

«Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», – написала она в Telegram.

По словам представителя МИД, Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, возродить имидж после «афганского провала» и «слить миллиарды на вооружение».

Также она отметила, что и Евросоюз не является беспристрастной стороной в украинском конфликте. «Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом», – добавила она.

Захарова отметила, что «в есовский клуб» Украину так и не взяли, и нескоро возьмут. «Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего», – добавила Захарова.

Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.

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