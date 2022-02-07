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22 минуты назад

Захарова назвала представителей НАТО «натистами»

«Много чести» называть членов НАТО натовцами, считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Захарова назвала представителей НАТО «натистами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале она назвала представителей военного альянса «натистами». Как пояснила дипломат, «натисты» они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило о «вторжении» России на Украину 15 февраля. Подчеркивается, что кроме этого плана, Москва может иметь и другие планы в отношении Украины. Отмечалось о якобы росте числа российских батальонных тактических групп на границе с Украиной - с 60 до 83, еще 14 подразделений должны прибыть на границу в ближайшее время.

Сообщения о том, что Россия якобы на 70% готова к вторжению на Украину — очередной «шедевр пропагандистской войны США». Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, журналисты ссылаются на неназванных представителей администрации и нераскрытые источники и не приводят никаких доказательств.

«А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», — сообщил дипломат.

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