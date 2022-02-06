Лукашенко пригрозил Украине совместным с Россией военным ответом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против республик Донбасса. Кадры интервью с белорусским лидером были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

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Журналист Владимир Соловьев спросил Александра Лукашенко, как поведет себя белорусская сторона, если Киев откроет боевые действия против ДНР и ЛНР.

«Точно так, как российская», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что это будет совместная операция и никто не собирается «шутки шутить на южной границе сегодня».

Кроме того, Лукашенко добавил, что Украина через 10-15 лет может войти в Союз России и Белоруссии, стать частью единого оборонного и экономического пространства.

«Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», - сказал Лукашенко.