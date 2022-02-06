Россия ответила Западу на рассуждения Запада о падении Киева

«Безумие и паникерство продолжаются...Что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю, и это приведет к гибели 300 тысяч мирных жителей?» — предположил дипломат, добавив, что эта информация основывалась бы на «данных разведки, которые мы бы не раскрыли».