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1 час назад

Россия назвала паникерством рассуждения Запада о возможном падении Киева

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал паникерством рассуждения Запада о возможном падении Киева и подсчетах возможных жертв в результате конфликта. Об этом он написал в своем Twitter.

Россия ответила Западу на рассуждения Запада о падении Киева
Фото: ReutersReuters

«Безумие и паникерство продолжаются...Что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю, и это приведет к гибели 300 тысяч мирных жителей?» — предположил дипломат, добавив, что эта информация основывалась бы на «данных разведки, которые мы бы не раскрыли».

«Будет ли это правильным для американцев и британцев? Это также неправильно для русских и украинцев», — заключил заместитель постпреда.

В США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по подсчетам неназванных чиновников в США, в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Кроме того, они заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть «в течение нескольких дней».

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