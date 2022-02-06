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8 минут назад

В России ответили на рассуждения Запада о захвате Киева

Рассуждения западных стран о том, сколько дней может продержаться Киев, если Россия «нападет» на Украину, это «безумство» и «паникерство». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС со ссылкой на его страницу в Twitter.

В России ответили на рассуждения Запада о захвате Киева
Фото: ТАССТАСС

Он прокомментировал публикации в западных СМИ о «вторжении» России на территорию Украины.

«Безумие и паникерство продолжаются», — написал заместитель постпреда РФ.

По его словам, западные СМИ только нагнетают обстановку. Полянский задался вопросом: если бы Россия опубликовала информацию о том, что США могут взять Лондон за неделю, было бы это правильно для британцев и американцев? Полянский уверен, что нет, и это также неправильно для россиян и украинцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники из американской администрации сообщило, что в случае необходимости военные силы РФ могут взять Киев «за пару дней». Общее число жертв в результате этой операции неназванные чиновники оценили в 85 тысяч человек. Сюда вошли жертвы среди гражданского населения и военные потери.

Вашингтон также ожидает, что в случае военного конфликта России и Украины миллионы беженцев будут искать убежище в странах Европы.
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