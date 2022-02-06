«Мы будем работать в США до последнего дипломата»

Российские посольства и консульства в США будут работать «до последнего дипломата». Решение Вашингтона об отправке в Россию части сотрудников не изменит этого решения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РБК со ссылкой на «Соловьев Live».

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«Я хочу сказать это без пафоса, четко и ясно сказать: мы будем работать здесь до последнего дипломата», — сказал Антонов в эфире программы.

Он добавил, что диппредставительство будет делать все, чтобы отстоять национальные интересы и нормализовать отношения США и России. По его словам, обе стороны пострадают, если не смогут уладить между собой все разногласия.

Антонов напомнил, что еще 28 российских дипломатов должны будут покинуть США до 30 июня. До этого из Вашингтона уже уехали 27 российских дипломатов, которым было рекомендовано покинуть Соединенные Штаты. Как рассказал Антонов, на вопрос о том, что будет с российскими дипломатами, если они откажутся покидать страну, им пригрозили арестом.

«Мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение», — процитировал посол России.