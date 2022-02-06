Россия приняла ответные меры к немецкой Deutsche Welle

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По словам Захаровой, подобные меры покажут аккредитованным немецким СМИ что «следующие действия в этом направлении им дорого обойдутся».

Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Согласно официальному заявлению, у медиаресурса было лицензии на вещание программы на немецком языке, которую требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Регулятор потребовал остановить спутниковое вещание и эфиры через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News.

После этого МИД России заявил об ответных мерах. Он закрыл корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России. В ведомстве решение немецкого регулятора назвали «недвусмысленным сигналом» того, что «российские озабоченности» никого не волнуют.