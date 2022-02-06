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1 час назад

Захарова отметила системность вбросов фейков на Bloomberg

Американское агентство Bloomberg публикует лживые материалы на системной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова назвала вбросы фейков на Bloomberg системными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассуждая о том, умышленно ли появилась публикация о вторжении России на Украину, она отметила, что не может точно ответить на этот вопрос. Однако, отметила дипломат, такие сообщения случаются не в первый раз.

В частности, она обратила внимание на аналогичный вброс двухнедельной давности о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине.

«Была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России. Поэтому эта вещь системная», — уличила Захарова.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американское СМИ серьезным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.
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