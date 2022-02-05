Захарова: "Bild перешла границы морали"

"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения, - сказала она. - Лично президент [РФ Владимир Путин], с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее".