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34 минуты назад

Захарова: Bild перешла границы морали публикацией о якобы плане РФ по захвату Украины

Немецкая газета Bild перешла все границы морали, опубликовав статью о якобы плане России по захвату Украины. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова: "Bild перешла границы морали"
Фото: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения, - сказала она. - Лично президент [РФ Владимир Путин], с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее".

FT: Россия перенесла ядерные учения из-за ситуации с Украиной

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.

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