28 российских дипломатов покинут США

Россия не собирается ни на кого нападать, это не отвечает ее интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине.
«Это абсолютно неправильно», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Он назвал это попыткой «затушевать истинное положение дел».
Также, по его словам, Россия ожидает, что США введут новые санкции, поскольку в этом вопросе у американских политиков достигнут полный консенсус. Антонов отметил, что к 30 июня еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США.