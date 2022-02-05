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15 минут назад

Антонов сообщил об отъезде из США еще 28 российских дипломатов

Россия не собирается ни на кого нападать, это не отвечает ее интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине.

28 российских дипломатов покинут США
Фото: ТАССТАСС

«Это абсолютно неправильно», — сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он назвал это попыткой «затушевать истинное положение дел».

"Россия не собирается ни на кого нападать"

Также, по его словам, Россия ожидает, что США введут новые санкции, поскольку в этом вопросе у американских политиков достигнут полный консенсус. Антонов отметил, что к 30 июня еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США.

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