Столтенберг обсудил с Макроном санкции против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе возможные санкции против Москвы.

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«Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы России и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее», – цитирует РИА «Новости» генсека НАТО.

По словам Столтенберга, важна поддержка тесной координации между НАТО и Евросоюзом по поводу следующих действий. Среди них генсек НАТО отметил возможные антироссийские санкции.

«Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы России на и вокруг Украины», – продолжил он.

Столтенберг высоко оценил личную приверженность Макрона подходу НАТО, заключающемуся в сдерживании, обороне и диалоге.