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1 час назад

Столтенберг обсудил с Макроном и главой ЕК возможные санкции против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе возможные санкции против Москвы.

Столтенберг обсудил с Макроном санкции против России
Фото: EPAEPA

«Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы России и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее», – цитирует РИА «Новости» генсека НАТО.

По словам Столтенберга, важна поддержка тесной координации между НАТО и Евросоюзом по поводу следующих действий. Среди них генсек НАТО отметил возможные антироссийские санкции.

«Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы России на и вокруг Украины», – продолжил он.

Столтенберг высоко оценил личную приверженность Макрона подходу НАТО, заключающемуся в сдерживании, обороне и диалоге.

Ранее руководство Великобритании заявило, что имеет высокую степень уверенности в том, что Россия якобы ищет предлог для вторжения на Украину. В случае эскалации Лондон подготовил санкции в отношении России, угрожая российском бизнесу.

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