В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
23 минуты назад

Лукашенко рассказал, за что был обижен на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики летом 2020 года 33 россиян. Это произошло в преддверии президентских выборов. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Cоловьев Live».

Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что после задержания белорусская сторона передала материалы ФСБ, а с президентом РФ был «такой жесткий разговор». Путин, по словам Лукашенко, пообещал содействие в расследовании.

Лукашенко заявил о готовности уйти с поста президента Белоруссии

Белорусский лидер также затронул ситуацию вокруг Украины, отметив, что Украина никогда с нами не будет воевать: «Эта война продлится максимум три-четыре дня». По мнению Лукашенко, там просто некому будет воевать.

«Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — сказал Лукашенко.

46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители