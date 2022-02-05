Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики летом 2020 года 33 россиян. Это произошло в преддверии президентских выборов. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Cоловьев Live».

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Он отметил, что после задержания белорусская сторона передала материалы ФСБ, а с президентом РФ был «такой жесткий разговор». Путин, по словам Лукашенко, пообещал содействие в расследовании.

Белорусский лидер также затронул ситуацию вокруг Украины, отметив, что Украина никогда с нами не будет воевать: «Эта война продлится максимум три-четыре дня». По мнению Лукашенко, там просто некому будет воевать.