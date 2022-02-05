В РФ объяснили сообщение Bloomberg о «вторжении» на Украину

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему агентство Bloomberg опубликовало дезинформацию о начале «вторжения» России на Украину.
По мнению Пушкова, надо говорит не об ошибке, а о «фейковом фронте» и последствиях «истеричного настроя» в прессе США.
«Это закономерная ошибка, неумолимо вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого военного вмешательства США», - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что призывы к президенту США Джо Байдену «сделать больше для защиты Украины» кочуют с одного американского телеканала на другой.
«Вот "Блумберг" и сорвался в прямую ложь. Но это далеко не впервой. Все это в американских СМИ уже многажды было - и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии», - заключил Пушков
По его словам, теперь североамериканские СМИ «открыли для себя новый фейковый фронт».
Агентство Bloomberg опубликовало материал с заголовком «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»). Через полчаса материал удалили. Представители издания заявили, что «глубоко сожалеют» об ошибке и начали разбирательства, почему опубликована дезинформация.