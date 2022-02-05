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8 минут назад

Пушков объяснил появление в СМИ сообщения о «вторжении» РФ на Украину

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему агентство Bloomberg опубликовало дезинформацию о начале «вторжения» России на Украину.

В РФ объяснили сообщение Bloomberg о «вторжении» на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Пушкова, надо говорит не об ошибке, а о «фейковом фронте» и последствиях «истеричного настроя» в прессе США.

«Это закономерная ошибка, неумолимо вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого военного вмешательства США», - написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что призывы к президенту США Джо Байдену «сделать больше для защиты Украины» кочуют с одного американского телеканала на другой.

«Вот "Блумберг" и сорвался в прямую ложь. Но это далеко не впервой. Все это в американских СМИ уже многажды было - и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии», - заключил Пушков

По его словам, теперь североамериканские СМИ «открыли для себя новый фейковый фронт».

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Агентство Bloomberg опубликовало материал с заголовком «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»). Через полчаса материал удалили. Представители издания заявили, что «глубоко сожалеют» об ошибке и начали разбирательства, почему опубликована дезинформация.

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