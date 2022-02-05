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46 минут назад

Захарова назвала западных журналистов «извращенцами»

Представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала ошибку с заголовком агентства Bloomberg и публикацию немецкой газеты Bild. Комментарий по политической повестке она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала западных журналистов «извращенцами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова рассказала, что «то самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину», сегодня сообщило о «вторжении России на Украину». В свою очередь, добавила она, «Bild … опубликовала «путинский путч-план для Украины».

По ее мнению, это какой-то «глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний».

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», - жестко констатировала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на публикации в зарубежных изданиях. Он отметил, что факт якобы ошибочной публикации агентства Bloomberg о мнимом вторжении РФ на Украину свидетельствует об «опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада».

По мнению Пескова, теперь термин «фейк-ньюс» можно спокойно заменить на «Блумберг-ньюс».

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