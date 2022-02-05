"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина [президента США Джо] Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна" (экс-президента Ирака. - прим. ред.)",- сказал Чижов.

Комментируя ситуацию с украинским кризисом, он подчеркнул, что Россия не хочет войны, "российская военная машина не включена", однако она может противостоять украинскому конфликту в Донбассе, ответственность за который несут "горячие головы" в Киеве. При этом он добавил, что Россия не ведет переговоры с Евросоюзом об украинском кризисе, поскольку Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.