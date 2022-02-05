Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что Россия никого не боится и готова ответить на европейские санкции контрсанкциями.
"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина [президента США Джо] Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна" (экс-президента Ирака. - прим. ред.)",- сказал Чижов.
Комментируя ситуацию с украинским кризисом, он подчеркнул, что Россия не хочет войны, "российская военная машина не включена", однако она может противостоять украинскому конфликту в Донбассе, ответственность за который несут "горячие головы" в Киеве. При этом он добавил, что Россия не ведет переговоры с Евросоюзом об украинском кризисе, поскольку Европа как невоенная сила координирует свои действия с США.
По словам постпреда, Россия не боится санкций, так как в случае их введения, ей придется отвечать контрасанкциями, жертвами которых станут потребители газа в Европе.
"Мать всех санкций" ранее пообещал России в случае ее "вторжения" на Украину глава международного комитета сената США Роберт Менендес. Ограничения могут коснуться лично президента России Владимира Путина, пригрозил президент США Джо Байден.