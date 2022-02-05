В Госдуме назвали украинских болельщиков «дерьмом»

В Госдуме призвали ввести санкции против Украины из-за украинских фанатов, оскорблявших российских зрителей на чемпионате Европы по мини-футболу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Официальная страница АМФР «ВКонтакте» Официальная страница АМФР «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал инцидент «проявлением культуры отдельных личностей».

«Я думаю, что ФИФА должна реагировать на любые оскорбления, тем более такие откровенные. Это должно пресекаться. Должны быть и санкции для команды, за которую они болеют», – сказал Чепиков.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал произошедшее «невыразимым хамством», передает «Спорт-Экспресс».

«Было невыразимое хамство со стороны украинских болельщиков… Мне очень жаль украинских футболистов, потому что болельщики оказались у них просто настоящим дерьмом», - сказал Милонов.

По его словам, многие украинцы приехали туда не ради спорта, а ради политики. Депутат не исключил, что «их специально отобрали и послали самых безголовых». Но в результате они «помешали своим же» и команда проиграла россиянам.

Накануне болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги во время полуфинального матча с Россией на чемпионате Европы по мини-футболу. В Сети публиковали ролики, где слышны русофобские кричалки.

При этом украинская команда разговаривала исключительно на русском языке. Это стало понятно из фрагмента трансляции, когда тренер давал установки игрокам.