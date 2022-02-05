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12 минут назад

Песков оценил статью Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дезинформацию о начале «вторжения» России на Украину, опубликованную агентством Bloomberg. Представителя Кремля цитирует РИА «Новости».

Песков оценил статью Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Публикация Блумберг о начале «вторжения» РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада» - сказал Песков.

По его словам, термин «фейк-ньюс» теперь можно заменить на «блумберг-ньюс».

Песков отметил, что инцидент показал, к чему приводит искусственно нагнетаемая атмосфера напряжённости.

Bloomberg сообщил о "вторжении России на Украину"

Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало заголовок «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»). На сайте он был виден полчаса, затем его удалили. Издание заявило, что ошиблось и «глубоко сожалеет».

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