Песков оценил статью Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину

«Публикация Блумберг о начале «вторжения» РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада» - сказал Песков.

По его словам, термин «фейк-ньюс» теперь можно заменить на «блумберг-ньюс».

Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало заголовок «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»). На сайте он был виден полчаса, затем его удалили. Издание заявило, что ошиблось и «глубоко сожалеет».