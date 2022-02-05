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1 час назад

Bloomberg по ошибке сообщил о «вторжении» России на Украину: фото

Известное американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте материал с заголовком о вторжении РФ в Украину («Russia Invades Ukraine»).

Bloomberg по ошибке сообщил о «вторжении» России на Украину: фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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Через некоторое время сотрудники агентства сообщили об ошибке и удалили публикацию.

«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья [около полуночи мск]. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», - говорится в сообщении об ошибке.

Отмечается, что проводится внутреннее расследование причин произошедшего.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российские власти не собираются ни на кого нападать, и настроены на добрососедские отношения с украинским народом.

По его словам, обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Кремля. Дипломат предположил, что их конечной целью может быть обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.

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