Bloomberg по ошибке сообщил о «вторжении» России на Украину: фото

Известное американское агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте материал с заголовком о вторжении РФ в Украину («Russia Invades Ukraine»).
Через некоторое время сотрудники агентства сообщили об ошибке и удалили публикацию.
«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья [около полуночи мск]. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», - говорится в сообщении об ошибке.
Отмечается, что проводится внутреннее расследование причин произошедшего.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российские власти не собираются ни на кого нападать, и настроены на добрососедские отношения с украинским народом.
По его словам, обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Кремля. Дипломат предположил, что их конечной целью может быть обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.