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39 минут назад

Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов

Российское посольство в США прокомментировало слова руководителя пресс-службы Госдепартамента страны Неда Прайса, который заявил, что Вашингтон обсуждает решение Москвы закрыть московское бюро Deutsche Welle.

РФ обвинила США в политике двойных стандартов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное заявление - пример политики двойных стандартов, следует из сообщения посольства в Twitter. Дипломаты поинтересовались, где были "высокие демократические ценности", когда Германия запретила вещание канала RT DE?

Внешнеполитическое ведомство России объявило о запрете вещания немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер на "недружественные действия ФРГ" по запрету спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ. Также стало известно о закрытии корпункта и аннулировании аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию немецких коллег о том, что у телеканала Russia Today DE якобы не было лицензии на вещание в Германии. Она отметила, что вещание российского телеканала осуществлялось из Москвы, а не из Берлина.

Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с немецкой стороной в отношении средств массовой информации.

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