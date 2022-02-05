В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
26 минут назад

Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

Россия не собирается ни на кого нападать, ей нужны добрососедские отношения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он ответил на вопрос журналистов Newsweek о сообщениях, касающихся возможного нападения России на Украину.

«Со всей ответственностью хочу заверить читателей Newsweek, что Россия не собирается ни на кого нападать. Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», — сказал дипломат.

Антонов отметил, что Россию беспокоит позиция США в отношении разрешения кризиса вокруг Украины. Он напомнил о переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, в рамках которых они пришли к выводу о Минских соглашениях в качестве основы урегулирования ситуации.

«Наша общая задача — заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всем договориться», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители