Собянин оценил ситуацию с COVID в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом стабилизировалась, а для лечения больных с новой инфекцией развернуто около 16 тыс. коек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что градоначальник осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс.
"У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тысяч - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. <...> На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах", - пояснил Собянин.
По его словам, на сегодняшний день число госпитализаций достигло 1,6 тыс. человек в сутки с небольшим увеличением. Однако с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит увеличиваться. Пациентов с ковидом принимают свыше 20 больниц.
"Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса (больницы имени Филатова). Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе", - подчеркнул мэр Москвы.