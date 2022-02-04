Собянин оценил ситуацию с COVID в Москве

"У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тысяч - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. <...> На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах", - пояснил Собянин.