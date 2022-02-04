В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского

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«Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно», - заявил Песков.

В то же время он подчеркнул, что для таких встреч необходимо, чтобы выполнялись предыдущие договоренности. Песков отметил, что в Кремле удовлетворены очередным раундом работы российских и украинских политсоветников, но предпочитают «все-таки трезво смотреть на ситуацию».

«Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Потому что встречи на высшем уровне все-таки должны быть подготовленные, они не должны быть спонтанные, они не должны быть безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем», - заключил он.

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Он отмечал, что согласен и на встречу тет-а-тет, и на переговоры в «нормандском формате». Песков после этого заявил, что предпосылок для двусторонней встречи пока нет, так как не определены темы для обсуждения.

«Коммерсант» писал, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, которые стороны могли бы обсудить на встрече президентов (в частности, возвращение послов и взаимную отмену санкций).

После переговоров с главой США Джо Байденом 9 декабря Зеленский снова заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Зеленский выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.