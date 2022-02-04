Песков призвал не верить Госдепу США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепартамента США о фабрикации Россией видеозаписей для оправдания нападения на Украину, посоветовал никому не верить на слово. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», - заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс порекомендовал журналистам, потребовавшим предоставить доказательства заявлений о планах России снять «фейковое» видео украинского нападения для оправдания вторжения в соседнюю страну, поверить американским властям на слово.
По словам Прайса, обвинения Вашингтона представляют собой рассекреченные данные разведки, к которым нечего добавить, чтобы не скомпрометировать источники получения информации.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы».
В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».