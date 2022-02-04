Песков призвал не верить Госдепу США

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы».

В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».