Жесткий масочный режим затронул «аурус» Путина

Президент России Владимир Путин начал свой визит в Китай в окружении сопровождающих, находящихся в масках даже в автомобилях президентского кортежа. Видеозапись из пекинского аэропорта опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Пекине маски обязательны даже в «аурусе» Путина», - отмечает «Пул №3»..

На кадрах, опубликованных каналом, президент России спускается по трапу самолета и садится в ждущий его автомобиль кортежа марки «Аурус». При этом все встречающие главу государства, в том числе охрана, в масках.

В масках окружение президента остается и внутри автомобилей. Сам же Владимир Путин из самолета вышел без средства индивидуальной защиты.

Президент России примет сегодня участие в церемонии торжественного открытия зимних Олимпийских игр, которая пройдет в Пекине. Также у главы государства запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.