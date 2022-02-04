В Пекине началась встреча Путина с Си Цзиньпинем

В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпинем. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что программа визита Путина рассчитана на один день.

Планируется, что Путин примет участие в российско-китайских переговорах, а затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят всестороннее рассмотрение ключевых вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

По словам Ушакова, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов (около 15 штук). Также предполагается, что политики примут совместное заявление, связанное с «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».

Вечером 4 февраля российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

XXIV зимние Олимпийские игры будут продолжаться до 20 февраля.