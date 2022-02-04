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16 минут назад

Самолет Путина столкнулся с трудностями при посадке в Пекине

Пилоты самолета, на котором президент России прибыл с визитом в Китай, столкнулись со сложностями при посадке в Пекине. Видеозапись захода на посадку борта №1 привел Telegram-канал «Пул №3».

4 февраля в Пекине пройдет торжественное открытие зимних Олимпийских игр. В церемонии примет участие президент России, который сегодня прибыл с визитом в Китай. У главы государства также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

При приземлении в аэропорту Пекина самолет президента России «покачало», пишет Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах, которые привел канал, видно, что перед тем как самолет коснулся взлетной полосы, пилотам пришлось его выравнивать, так как борт чуть отклонился от траектории.

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Ранее в интервью Медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин рассказал, что его спортивные интересы не ограничиваются только хоккеем и горными лыжами. Глава государства отметил, что любит целый ряд зимних видов спорта, входящих в олимпийскую программу, однако из-за недостатка времени соревнования вынужден смотреть только по телевизору.

Ожидается, что в ходе своего визита в Китай президент России обсудит со своим коллегой Си Цзиньпинем международную проблематику, включая диалог с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности. Также лидеры двух стран «сверят часы» по основным направлениям двустороннего сотрудничества.

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