Игрушки и обувь захотели сделать обязательными для переработки

Мебель, обувь и игрушки могут оказаться в числе продуктов, обязательных к переработке. Проект постановления правительства, включающий соответствующие изменения, был подготовлен Минприроды России и Российским экологическим оператором (РЭО).

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Новые товары были определены по ряду признаков, среди которых: однородность материала, длительный срок разложения изделия, вредоносное воздействие на окружающую среду в процессе разложения и, наконец, наличие технологий, позволяющих произвести переработку. Как пишет «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в список попали объекты с совершенно разным сроком разложения, вплоть до миллиона лет (у стекла).

Перечисленные в тексте документа товары и упаковки товаров, в случае принятия проекта, будут подлежать утилизации после того, как потеряют свои потребительские свойства. Нормативы утилизации также устанавливаются в рамках инициативы.