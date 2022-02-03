Путин заявил об изменении политики в отношении трудовых мигрантов

Власти России пойдут по пути либерализации условий въезда трудовых мигрантов с учетом эпидемиологических ограничений. Об этом на заседании форума «Деловая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.
Вопрос о въезде мигрантов главе России задал генеральный директор холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко. Он отметил, что срок ожидания работников затягивается до двух-трех месяцев, даже если помогает Министерство промышленности и торговли РФ.
Путин в ответ сказал, что данная проблема наблюдается в разных отраслях и в первую очередь в строительстве.
«Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов», — отметил президент России.
С начала пандемии, марта 2020 года, правительство РФ ограничило въезд иностранцев и лиц без гражданства. Запрет должен был действовать до 1 мая, но в апреле его продлили. Также с 1 января 2022 года из России стали высылать мигрантов за незаконную трудовую деятельность. Все это и пандемия коронавируса в итоге привели к определенному кадровому дефициту в стране.