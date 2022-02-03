Лавров дал высокую оценку уровню взаимодействия с Китаем

Россия высоко ценит беспрецедентный уровень взаимодействия с Китаем. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во вступительном слове в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине, сообщается на сайте МИД РФ.

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«Наши отношения опираются на широкий общественный консенсус в обеих странах. Они самодостаточны, устойчивы и не подвержены влиянию политической конъюнктуры, и не направлены против третьих стран. У нас тесная работа по линии внешнеполитических ведомств. Она способствует укреплению стабильности и предсказуемости в международных делах», — сказал Лавров.

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Он выразил уверенность, что для всего мирового сообщества открытие зимних Олимпийских игр, которое состоится 4 февраля, станет новой, наглядной демонстрацией способности Китая организовывать и проводить крупнейшие международные состязания. При этом Пекин станет первым в истории городом, который проведет и летние, и зимние Олимпийские игры, отметил глава МИД РФ.

«Россия, как Китай и подавляющее большинство стран мира, выступает категорически против бойкота международных состязаний, подмены идеалов олимпийского движения политизацией большого спорта, превращения его в инструмент давления на неугодные страны. Хотел бы пожелать российским и китайским олимпийцам захватывающих баталий, ярких побед в честной борьбе и новых рекордов», — добавил Лавров.

Как говорится на сайте МИД, основной задачей встречи министров стала подготовка к проведению первого за два года очного российско-китайского саммита. Лавров и Ван И «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах, отмечается на сайте. По итогам мероприятия был подписан План российско-китайских межмидовских консультаций на 2022 год.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования проводятся в трёх зонах: центре Пекина, Яньцине и Чжанцзякоу. В зимней программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу.