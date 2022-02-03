Путин ответил на вопрос о новых ограничениях из-за омикрона

«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения. Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал глава России.

Напротив, по словам Путина, учитывая особенности течения омикрона, некоторые меры могут отменить. Он подчеркнул, что вице-премьер Татьяна Голикова недавно уже обсудила этот вопрос с работодателями и профсоюзами.