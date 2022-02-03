Путин ответил на вопрос о новых ограничениях из-за омикрона

Правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом в ходе заседания форума «Деловая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения. Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал глава России.
Напротив, по словам Путина, учитывая особенности течения омикрона, некоторые меры могут отменить. Он подчеркнул, что вице-премьер Татьяна Голикова недавно уже обсудила этот вопрос с работодателями и профсоюзами.
Ранее об отсутствии планов по введению локдауна в России заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отмечала, что принятых в стране эпидемиологических мер достаточно для сдерживания инфекции.