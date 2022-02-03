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33 минуты назад

Путин ответил на вопрос о новых ограничениях из-за омикрона

Правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом в ходе заседания форума «Деловая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин ответил на вопрос о новых ограничениях из-за омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения. Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал глава России.

Напротив, по словам Путина, учитывая особенности течения омикрона, некоторые меры могут отменить. Он подчеркнул, что вице-премьер Татьяна Голикова недавно уже обсудила этот вопрос с работодателями и профсоюзами.

Ранее об отсутствии планов по введению локдауна в России заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отмечала, что принятых в стране эпидемиологических мер достаточно для сдерживания инфекции.

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