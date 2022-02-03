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38 минут назад

Рамзан Кадыров опубликовал видео из командировки в Москву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры из рабочей поездки в Москву.

На первой записи показан вид из Кремля на Красную площадь, на втором видео Кадыров выходит из Дома правительства на Краснопресненской набережной.

«Москва. Кремль. Работаем. Рабочая командировка продолжается», - подписал видео глава Чечни.

Глава Чечни находится в Москве в командировке. Кадыров сообщал, что накануне он провел «добрую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, обсудил «острые вопросы, по которым нужно было участие президента».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в беседе обсуждались «в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики». Кроме того, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов.

На сегодня у Кадырова были запланированы встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и профильными министрами.

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