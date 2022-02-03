Эксперт назвал дату ответа России на нападки Запада

Россия подготовит решительный ответ коллективному Западу после окончания паралимпийских игр — к концу марта, когда соревнования перестанут быть фактором международной политики. Об этом в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил израильский политолог Яков Кедми.
По его словам, Запад продолжает терять лицо — свое недовольство «мировым» державам осмеливаются высказывать даже те, кто раньше молчал.
«До конца марта все станет ясно <…> будет опубликовано совместное заявление руководителя Китая и президента России. В конце марта заканчиваются Олимпийские игры для инвалидов. То есть в конце марта Олимпийские игры перестают быть фактором международной политики. Темп, который идет, ведет к тому, что окончательные решения будут приниматься к концу марта», — сказал Кедми.
Он отметил, что решения России будут четко скоординированы, а Китай, поддерживающий требования РФ, перестанет «терпеть то, что было».
«Китай заявил, что он поддерживает требования России. Вопрос лишь в том, в какой форме он будет их поддерживать — в политической или какими-то реальными действиями», — заключил Кедми.
Ранее испанская El Pais опубликовала ответы по гарантиям безопасности США и НАТО, которые были направлены в Россию.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбанов, заявил, что принципиальные требования Кремля в документе остались проигнорированными.