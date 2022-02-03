Эксперт назвал дату ответа России на нападки Запада

«До конца марта все станет ясно <…> будет опубликовано совместное заявление руководителя Китая и президента России. В конце марта заканчиваются Олимпийские игры для инвалидов. То есть в конце марта Олимпийские игры перестают быть фактором международной политики. Темп, который идет, ведет к тому, что окончательные решения будут приниматься к концу марта», — сказал Кедми.